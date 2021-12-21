В этой татуировке есть одна интересная деталь.

Украинский телеведущий Дмитрий Гордон обнародовал в своем инста-блоге фотографию, на которой видно татуировку, набитую его поклонником.

Безумный фанат Дмитрия набил себе изображение его лица. Вот только есть одна интересная деталь - один глаз Гордона выглядит нормально, а второй - как у Терминатора.

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"Да это же Гордонатор", "Бьет - значит любит... по-другому не скажешь", "Прекрасное тату", "Киборг умноженный на вечность", "Вы человек или терминатор?", "Ужас, почему люди своей жизнью не живут?", "Гордон - "вырви глаз’"", - разделились во мнениях поклонники.

Напомним, ранее Дмитрий Гордон показал, как с женой Алесей Бацман и президентом Владимиром Зеленским жарил шашлыки.

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