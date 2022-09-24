Певец считает, что РФ пугает мир "ядеркой", однако это могут быть лишь пустые угрозы.

Солист ТНМК Олег "Фагот" Михайлюта рассказал о своем отношении к россиянам. Он считает их "мусором, который нужно уничтожать".

Об этом певец рассказал в новом выпуске проекта "Аргумент".

"Мне кажется, может мне хочется в это верить, что они потому и кричат сейчас, пугают весь мир ядерной кнопкой, потому что в них ничего не работает. Может я хочу в это верить... Но, возможно," чуйка" не подводит", - считает Фагот.

Он отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в Украину даже не догадывался, что в нем может быть столько ненависти. Однако когда рашисты убивают украинцев и совершают военные преступления, иначе к ним относиться трудно. Однако он считает, что ненависти не должно полностью поглощать людей. Украинцам стоит относиться к россиянам немного иначе:

"Я думал до того момента, что у меня нет столько ненависти, что я человек-любовь... Ты понимаешь, что нельзя прощать. Но отдаваться ненависти полностью, это тоже разрушает тебя в первую очередь. К тому всему биомусору, именно как к мусору и надо относиться. Ты когда дом убираешь, ты же не испытываешь ненависти к тому мусору, который накопился. И тут так случилось. Вдруг прорвало дамбу ненависти... Это очень тяжело, очень большие потери. И ненависть начинает тебя захватывать", - подчеркнул певец.

Михайлюта считает россиян "мусором", который просто нужно уничтожить.

"Надо их уничтожать, но с ощущением отстраненности, ведь они (россияне - УНИАН) должны просто исчезнуть из этого мира, из Украины в первую очередь и вообще. Это мусор, это мировой мусор. Нужно как можно больше вложить энергии, чтобы убрать этот мусор вообще из мира", - добавил Фагот.

Напомним, ранее певец рассказал, что у него возникают конфликты с братом из Харькова на почве отношения к "русскому миру".

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