Музыкант рассказал, что до сих пор пытается донести родственнику, каким на самом деле является "русский мир".

Украинский артист Олег Михайлюта (Фагот), который является участником группы ТНМК, рассказал, что у него возникают конфликты с братом из Харькова на почве отношения к "русскому миру". Об этом Олег рассказал в интервью российскому YouTube-каналу "Бакалейко и Катаев".

"Харьков, что называется, переосмысливает все, что он до этого думал, потому что в Харькове были очень большие пророссийские настроения. И сейчас Харьков открывает для себя "русский мир" таким, каким он на самом деле есть - жестокий, беспощадный, кровожадный. "Русский мир" - убийца. И Харьков только сейчас это начинает понимать, и настроение там соответствующее. Яркий пример - мой старший брат. С ним зарубы и до этого момента идут. Есть люди, которые очень тяжело пробиваются, но в основном Харьков сейчас все понял, поэтому так сейчас сражается", - поделился Фагот.

Артист, который практически с первых дней после полномасштабного вторжения РФ в Украину встал на защиту родной страны, рассказал, что недавно был в Харькове, откуда он сам родом.

"Прилеты тут регулярные. ПВО у нас прекрасное, мы на него молимся. Мне приходилось наблюдать прилеты, слава Богу, не вживую, потому что вживую – это страшно. Достаточно проехаться из Киева в сторону Бучи, чтобы испытать сильнейший стресс", - рассказал музыкант.

Напомним, Фагот из ТНМК решил научить сына держать оружие в руках.

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