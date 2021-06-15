Соня Присс играет главную героиню в третьем сезоне шоу.

Замена актерского состава в третьем сезоне популярного украинская сериала «Крепостная» возмутила некоторых фанатов.

Российская актриса Соня Присс, которая сыграет главную героиню, заявила, что практически каждый день получает в личные сообщения пожелания смерти.

Об этом 25-летняя артистка рассказала в своих Instagram-stories.

«Я с благодарностью приму конструктивную критику после выхода нового сезона на экраны. Это будет честно. Но даже задолго до премьеры я получаю ежедневные проклятия и пожелания смерти в директ (помимо просто негативных комментариев). Мне это никак не помогает и не мешает, потому что это просто ко мне не относится. В сети все очень смелые», – написала Соня.

Читайте такжеШоу "Холостячка" со звездой сериала "Крепостная" запускают с эфирами в InstagramАктрису Соню Присс пригласили на главную роль в конце прошлого года. Поклонники сериала отреагировали на такую замену по-разному.

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Автор: Катерина Шварц