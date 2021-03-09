Победительницу отбора раскритиковали за песню и номер.

Российскую певицу Manizha атаковали хейтеры после того, как она победила в отборе на Евровидение-2021.

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Фанаты говорят, что ее песня не имеет смысла, она не умеет двигаться на сцене. Также они вспомнили о ее национальности, ведь девушка родом из Таджикистана. При этом она будет исполнять на песенном конкурсе трек, который называется "Русская женщина". Маниже предрекают провал на конкурсе и сомневаются в честности национального отбора.

"Нормального места России на Евровидение в этом году нам не видать", "Я надеюсь, вас попросили спеть этот треш", "Мы обречены на провал", "Позорище, и тут все купили", - пишут хейтеры.

Чем известна Манижа:

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По итогам национального зрительского SMS-голосования, проведённого 8 марта 2021 года в прямом эфире Первого канала, певица будет представлять Россию с песней "Русская женщина" (Russian woman) на 65-м международном конкурсе песни "Евровидение-2021", который пройдёт в городе Роттердам (Нидерланды) в мае 2021 года

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Автор: УНИАН