Как оказалось, они с Родько разыграли людей ради сбора денег.

Победитель проекта "МастерШеф", ресторатор Евгений Клопотенко до последнего держал интригу относительно своей свадьбы с певицей Викторией Родько.

Сейчас же он наконец-то объяснил, что произошло на самом деле. По словам Евгения, они с Викторией "сыграли свадьбу" ради сбора денег на автомобили для медиков интернационального легиона.

"Ради такого дела я готов к свадьбе. К тому же когда рядом поет очаровательная невеста Виктория Родько, а по городу возит шофер мечты Василий Байдак это не так уж стрессово, а очень приятно", - написал Евгений на своей странице в Instagram.

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Интересно, что поклонники Клопотенко сразу же заподозрили что-то неладное в его "свадьбе". Он неоднократно говорил, что пока не готов к семейной жизни. Поэтому новость о женитьбе стала настоящим шоком.

Позже появилась информация о том, что Клопотенко и Родько просто сыграли молодоженов, но кулинару удалось выкрутиться из этой ситуации.

Напомним, ранее Евгений Клопотенко признался, сколько тратит в месяц.

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