Победитель проекта "МастерШеф", ресторатор Евгений Клопотенко подтвердил женитьбу на солистке группы OY Sound System Виктории Родько.

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой предстал укутанным в одеяло с чашкой кофе в руках. 

"После свадьбы нужно хорошо позавтракать", - подписал фото Клопотенко.

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Однако Родько рядом с кулинаром не оказалось. Судя по всему, он завтракал в полном одиночестве.

У поклонников этот пост вызвал много вопросов. Первая армия фолловеров поздравляет кумира с созданием новой ячейки общества, а вторая убеждена, что это пранк, так как ранее появилась информация, что Клопотенко и Родько снимались в ролике для сбора средств на помощь Украине.

Что пишут пользователи сети

  • "Вау, поздравляю! Крепкой любви"
  • "Вот это хорошие новости! Будьте счастливы"
  • "Поздравляю! Детишек вам, как на небе звездочек"
  • "Счастья со вкусом победы"
  • "Долгих счастливых лет вместе"

Напомним, ранее Евгений Клопотенко обнародовал свадебные фото.

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