Кулинар показал утреннее фото после свадьбы.

Победитель проекта "МастерШеф", ресторатор Евгений Клопотенко подтвердил женитьбу на солистке группы OY Sound System Виктории Родько.

На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой предстал укутанным в одеяло с чашкой кофе в руках.

"После свадьбы нужно хорошо позавтракать", - подписал фото Клопотенко.

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Однако Родько рядом с кулинаром не оказалось. Судя по всему, он завтракал в полном одиночестве.

У поклонников этот пост вызвал много вопросов. Первая армия фолловеров поздравляет кумира с созданием новой ячейки общества, а вторая убеждена, что это пранк, так как ранее появилась информация, что Клопотенко и Родько снимались в ролике для сбора средств на помощь Украине.

Что пишут пользователи сети

"Вау, поздравляю! Крепкой любви"

"Вот это хорошие новости! Будьте счастливы"

"Поздравляю! Детишек вам, как на небе звездочек"

"Счастья со вкусом победы"

"Долгих счастливых лет вместе"

Напомним, ранее Евгений Клопотенко обнародовал свадебные фото.

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