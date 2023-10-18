Победитель проекта "МастерШеф", ресторатор Евгений Клопотенко подтвердил женитьбу на солистке группы OY Sound System Виктории Родько.
На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, на которой предстал укутанным в одеяло с чашкой кофе в руках.
"После свадьбы нужно хорошо позавтракать", - подписал фото Клопотенко.
Однако Родько рядом с кулинаром не оказалось. Судя по всему, он завтракал в полном одиночестве.
У поклонников этот пост вызвал много вопросов. Первая армия фолловеров поздравляет кумира с созданием новой ячейки общества, а вторая убеждена, что это пранк, так как ранее появилась информация, что Клопотенко и Родько снимались в ролике для сбора средств на помощь Украине.
Что пишут пользователи сети
- "Вау, поздравляю! Крепкой любви"
- "Вот это хорошие новости! Будьте счастливы"
- "Поздравляю! Детишек вам, как на небе звездочек"
- "Счастья со вкусом победы"
- "Долгих счастливых лет вместе"
Напомним, ранее Евгений Клопотенко обнародовал свадебные фото.