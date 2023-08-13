Он отметил, что ранее жил с родителями и был доволен тем, что зарабатывал 6 тысяч гривень.

Известный шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко откровенно рассказал, сколько он сейчас тратит в месяц. По словам кулинара, недавно он нанял водителя, также у него есть ассистент.

"Комфортная жизнб - это же такое... Чтобы квартира у меня была. Квартиру я арендую - 20 тысяч (гривень - УНИАН). Я взял себе водителя, чтобы делать больше работы, чтобы зарабатывать больше денег. Без него могу тоже, в принципе, всю жизнь, 18 лет сам водил. Водитель стоит еще где-то 30 тысяч гривень. У меня еще есть помощник, ассистент, которая все делает для того, чтобы я мог больше делать. И мог тут записывать интервью, а не искать себе трусы где купить, не убирать дома и еще что-то делать", - признался Клопотенко в интервью для РБК.

Также шеф-повар отметил, что он помогает родителям. Также он тратит деньги на бензин, одежду и поездки во Львов. По словам Клопотенко, в месяц он тратит примерно 160 тысяч гривень. Однако он отмечает, что может прожить и на 20 тысяч гривень.

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"Просто я инвестирую. Я беру деньги, отдаю людям, чтобы люди зарабатывали, делали мою работу. Я за счет этого могу больше делать вещей и больше потом зарабатывать, как-то так", - пояснил шеф-повар.

Клопотенко рассказал, что у него своя "философия". Он должен много тратить, чтобы много зарабатывать. Хотя в прошлом шеф-повар жил с родителями и не жаловался на жизнь.

"Я раньше, до 28 лет, жил с родителями. Зарабатывал 6 тысяч гривень, и мне было норм! Ездил на "Жигулях". Если честно, у меня ничего не изменилось", - заявил Клопотенко.

Напомним, ранее Клопотенко объяснил, почему не хочет жениться. Кроме того, шеф-повар пропесочил Винника. По его мнению, хуже всего в ситуации с такими артистами то, что они могут вернуться в Украину.

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