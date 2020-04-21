Появились кадры нового шпионского фильма "Агент Ева"
15:16, 21 апреля 2020Кино и музыка
65 0
По сюжету, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства.
Точная дата премьеры пока не назначена \ Voltage Pictures
В сети появились первые кадры шпионского фильма "Агент Ева" ("Ava") с Джессикой Честейн в главной роли.
Читайте такжеВышел дебютный трейлер фильма о группе Beastie Boys
В картине также снимались Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис, Йоан Гриффит.
Режиссером проекта выступил Тэйт Тэйлор ("Прислуга", "Ма").
Режиссером проекта выступил Тэйт Тэйлор \ Voltage Pictures
По сюжету, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства. Когда очередная спеоцперация проваливается, Ева решает сбежать. Бывший босс объявляет на нее охоту, как на предательницу.
По сюжету, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства \ Voltage Pictures
Точная дата премьеры пока не назначена.
В картине также снялся Колин Фаррелл \ Voltage Pictures
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter