Появились кадры нового шпионского фильма "Агент Ева"

По сюжету, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства.

В сети появились первые кадры шпионского фильма "Агент Ева" ("Ava") с Джессикой Честейн в главной роли. Читайте такжеВышел дебютный трейлер фильма о группе Beastie Boys В картине также снимались Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис, Йоан Гриффит. Режиссером проекта выступил Тэйт Тэйлор ("Прислуга", "Ма"). По сюжету, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства. Когда очередная спеоцперация проваливается, Ева решает сбежать. Бывший босс объявляет на нее охоту, как на предательницу. Точная дата премьеры пока не назначена.

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