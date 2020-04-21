Появились кадры нового шпионского фильма "Агент Ева"

15:16, 21 апреля 2020
Кино и музыка
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Точная дата премьеры пока не назначена \ Voltage Pictures

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В картине также снимались Колин Фаррелл, Джон Малкович, Джина Дэвис, Йоан Гриффит.

Режиссером проекта выступил Тэйт Тэйлор ("Прислуга", "Ма").

Режиссером проекта выступил Тэйт Тэйлор \ Voltage Pictures

По сюжету, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства. Когда очередная спеоцперация проваливается, Ева решает сбежать. Бывший босс объявляет на нее охоту, как на предательницу.

По сюжету, Ева работает на секретную службу и выполняет самые тяжелые поручения своего руководства \ Voltage Pictures

Точная дата премьеры пока не назначена.

В картине также снялся Колин Фаррелл \ Voltage Pictures
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Теги: #фильм