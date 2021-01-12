Ева Бушмина умеет удивить своих поклонников.

Известная певица, которая была участницей легендарной женской группы "ВиаГра", Ева Бушмина опубликовала в Instagram пикантное видео.

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Девушка раздвинула ножки шире, чем ширина ее плеч. Затем она немного присела и начала делать ритмические упражнения. При этом на ней были надеты лишь черные трусики и белый кроп-топ.

Стоит отметить, что Ева так натянула трусики, что было видно ее интимную зону. Ее фанаты уже ничему не удивляются, ведь певица может показать себя абсолютно голой.

Кто такая Ева Бушмина:

Ева родилась 2 апреля 1989 года в городе Свердловск Луганской области

Ева является бывшей солисткой группы "ВИА Гра"

В 2013 году начала сольную карьеру и выступала под именем Ева Бушмина

25 апреля 2016 года Бушмина объявила о том, что проект "Ева Бушмина" прекращает своё существование

В сентябре 2016 года она выпустила дебютный альбом под новым псевдонимом "LAYAH"

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Автор: Диана Могилевич