Актриса не ответила на негативные комментарии.

Украинскую актрису Ксению Мишину, которая сейчас отдыхает с сыном Платоном на Бали, захейтили в сети. Дело в том, что женщина опубликовала видео, где она купается в воде у водопада и наслаждается отдыхом. Актриса подписала этот ролик так:

"Жизнь - удивительная история. Просто дело в том, что некоторые люди не осознают, что являются авторами и могут писать ее так, как захотят".

Некоторые подписчики начали писать комплименты и желали хорошего отдыха. Однако другие пользователи не поддержали мысли актрисы. Они откровенно осудили ее контент с отдыха.

Видео дня

"Вот живет человек и ни о чем не думает, что война, что беженцы, в каждом городе стало привычным видеть военных без ног на протезах, с костылями. Люди живут в сараях, потому что нет дома, а она выставляет такие видео, неужели не понимает, как она раздражает людей. Противно, стыдно смотреть", - написала подписчица.

"Зачем вы раздражаете народ? Ну, имеете возможность отдыхать - отдыхайте. Имеете возможность обеспечить себе такой отдых - пожалуйста. Но зачем это демонстрировать на всеобщее обозрение?" - прокомментировала другая подписчица.

Некоторые спрашивали Ксению о донатах и помощи армии, однако женщина в дискуссию не вступала и не комментировала хейт.

Напомним, недавно Ксения Мишина отдыхала в Таиланде. Женщина выкладывала фото в купальнике, которые активно комментировали подписчики. Тогда Ксению забросали комплиментами и отметили ее стройное и подтянутое тело.

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