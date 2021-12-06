Эктор Хименес-Браво сделал откровенное признание.

Вокруг сексуальной ориентации кулинара и судьи шоу "МастерШеф" Эктора Хименеса-Браво ходит много слухов, ведь ему совсем скоро исполнится 50 лет, а он не женат.

В программе "Светская жизнь" он решил отреагировать на слухи и на обвинения в гомосексуализме.

"Я не переживаю по этому поводу. Если люди хотят поговорить о том, что происходит в моей кровати, то это их проблема, а не моя. Семья, жена, дети будут тогда, когда на это будет правильный момент. Это лучше, чем идти быстро жениться и рожать детей, потому что мне уже 50 лет. Нет!" – сказал Эктор.

Читайте такжеНикогда не поздно: 5 знаменитостей, родившие первенцев после 40 летНапомним, ранее Эктор Хименес-Браво рассказал о своих сексуальных предпочтениях, а также о том, что предлагали ему женщины.

"Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушку, а а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует. Знаете, как говориться, девушка должна "сдаться" мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт – это игра", - рассказал Эктор.

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Автор: Диана Могилевич