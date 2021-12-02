Полуобнаженный кулинар порассуждал об интимной жизни и способах сексуального удовлетворения.

Известный кулинар, судья шоу "МастерШеф" Эктор Хименес-Браво рассказал, что секс без брака - это личное предпочтение каждого. Также он поделился, что девушки часто сами проявляют инициативу по отношению к нему. При этом это не всегда ему нравится.

"Для меня очень важно быть охотником и самостоятельно добиваться девушку, а а не когда она уже сразу на все готова и сама инициирует. Знаете, как говориться, девушка должна "сдаться" мужчине, подыграть ему. Ведь процесс знакомства, флирт – это игра", - рассказал Эктор.

Также он добавил, что девушки предлагали ему секс втроем, а одна из них даже захотела, чтобы именно он лишил ее девственности.

Читайте также"Я за своих рву": Оля Полякова рассказала, каких певцов будет искать для победы в "Голосе страны""Мне предлагали секс втроем, предлагали лишить девственности, просили отвезти в аэропорт и сделать все что угодно, предлагали купить путевку и сделать все что угодно, секс-вечеринки, оргии, даже предлагали деньги за секс. Но для меня важны очень чувства и связь между партнерами. Не просто секс, а знать человека, пытаться ему угодить, найти все ключи к нему, найти общий ритм. Вот тогда происходит самый лучший секс – когда вы и любите, и дружите, и хотите друг друга", - рассказал кулинар.

Напомним, ранее Эктор Хименес-Браво раскрыл шокирующую правду об отце-тиране.

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Автор: Диана Могилевич