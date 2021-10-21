Пятеро знаменитых женщин очень рано стали мамами.

Многие украинские звезды очень рано впервые стали мамами, и не пожалели. В их социальных сетях то и видно, как они не могут налюбоваться своими уже подросшими детьми и хвастаются их успехами.

УНИАН собрал топ-5 селебрити, которые родили до 20 лет

Катя Осадчая

Телеведущая Катя Осадчая впервые стала мамой в 19 лет. Она родила сына Илью от депутата Олега Полищука. И хоть с мужчиной у нее отношения не сложились, зато сын ее очень радует. В этом году он уже поступил в университет. Со временем Катя смогла обрести личное счастье. Она вышла замуж за своего коллегу Юрия Горбунова и родила ему двоих прекрасных сыновей - Ивана и Данила.

Надежда Мейхер

Певица в 20 лет впервые стала мамой. Она родила сына Игоря от бизнесмена Александра Лищенко. Влюбленные так и не смогли сохранить свои отношения, но Надя не отчаивалась. Позже у нее появилось еще двое детей от российского бизнесмена Михаила Уржумцева - Анна и Мария.

Вера Брежнева

Свою дочь Соню певица родила, когда ей было всего 18 лет. И да, с отцом ребенка у нее также не сложились отношения. Чуть позже Брежнева родила дочь Сару. Личное счастье звезда обрела с продюсером Константином Меладзе, за которого несколько лет назад вышла замуж. Недавно Брежнева говорила о том, что хочет родить ребенка от мужа, но пока у них не получается. Также она предположила, что они могут прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Тоня Матвиенко

Тоня Матвиенко, дочь украинской певицы Нины Матвиенко, впервые стала мамой в 16 лет. Она очень долго скрывала эту новость от звездной мамы, но таки решилась ей рассказать. Нина поддержала свою дочь и разрешила ей выйти замуж за парня, с которым она встречалась. Их брак просуществовал 10 лет, но потом они расстались. Сейчас Тоня - жена артиста Арсена Мирзояна. У них есть общая дочь.

Таисия Повалий

Таисия Повалий родила сына Дениса в 18 лет. С отцом ребенка она состояла в браке аж 11 лет. И хоть они не прожили вместе до самой старости, зато артистку радует ее уже взрослый сын, который стал музыкантом, уже успел жениться и даже обзавестись своим ребенком.

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Автор: Диана Могилевич