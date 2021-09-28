Повалий выложила новое фото, но подписчики новую внешность звезды не оценили.

Певица украинского происхождения, которая живет и работает в России, Таисия Повалий ответила пользователям сети, которые обвиняли ее в очередной неудачной пластике лица.

Ответ звезда опубликовала в Instagram Stories.

"Ну вот, снимаю себя, ищу ракурс. Снять себя не так и просто, между прочим. В зеркале одно, а вот найти... чтобы было похоже, как в зеркале, на себя очень... очень сложно такой ракурс поймать", – призналась поп-исполнительница.

При этом звезда выложила очередное неоднозначное фото в свой профиль. На новой фотографии певица позировала в роскошном пиджаке с мужского плеча. Но Повалий снова укрыла лицо в слой макияжа.

Примечательно, что на лице звезды 56-ти лет нет ни одной морщинки, что заметили фанаты певицы.

Тая, вы стали на себя не похожи.

Это не Повалий.

Не похожа уже на себя, вся сделана.

Да, совсем уж другой человек.

Веки надо сделать, как у Маши Малиновской, вроде называется кошачий взгляд.

Да это не она, или уже отфотошопили. Она не красива на самом деле.

Как сообщал УНИАН, ранее Повалий предстала перед подписчиками без грима и озадачила свою аудиторию. В комментариях десятки подписчиков отметили, что внешность певицы не та, которой казалась на отредактированных фотографиях. Кое-кто заподозрил звезду в очередной пластике.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виолетта Орлова