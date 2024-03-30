Теперь он больше времени уделяет семье.

Известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о тяжелой потере во время войны.

Оказалось, что за период полномасштабного вторжения ушли из жизни двое членов его семьи: бабушка и дедушка. После этого у мужчины произошла переоценка ценностей.

"Мы очень сблизились с моей мамой. Потому что во время войны мы потеряли двух самых близких людей и я понял, что надо как можно больше ценить то, что мы сейчас вместе с мамой и мы помогаем друг другу. Во время войны сначала парализовало моего деда и потом он умер. А потом через несколько месяцев умерла моя бабушка", - рассказал Андре Тан в подкасте Алины Шаманской.

Но болезненные потери у дизайнера были не только среди родственников, но и среди друзей. Тан отмечает, что он отфильтровал свое окружение.

"У меня мало осталось друзей, потому что на фоне войны мы не нашли одного направления. У меня было много друзей в России, но когда началась война, я им писал и просил что-то говорить, а они молчали. Только говорили мне: "Что мы сделаем?", поэтому много друзей я потерял там и Слава Богу!" - добавил Андре.

Напомним, недавно известный украинский певец Melovin сообщил о гибели родного человека из-за атаки на Одессу.

Вас также могут заинтересовать новости: