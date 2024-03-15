Melovin переживает страшную потерю.

Украинский певец и финалист Нацотбора на Евровидение-2024 Melovin сообщил о трагической потери родного человека. На своей странице в Instagram он опубликовал щемящую "историю".

Артист не рассказал, кого именно он потерял. Лишь на черном фоне написал:

"Одесса. Мое сердце не выдерживает. Я потерял еще одного родного человека".

Стоит отметить, что ранее в интервью УНИАН Melovin говорил о потерях во время войны. По его словам, у него есть люди, которые защищают Украину на фронте и есть те, кто уже погиб в ожесточенных боях с оккупантами.

Удар по Одессе 15 марта - что известно

Российская армия нанесла по Одессе удар по меньшей мере двумя ракетами "Искандер". Ракеты были выпущены с территории незаконно аннексированного полуострова Крыма.

Ракеты попали в 3-этажное здание в рекреационной зоне, 10 частных домов были повреждены.

Уже известно о жертвах. Из-за российской атаки погибли 16 человек, еще 50 - травмированы.

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