Звезда сериалов "Все женщины - ведьмы" и "Беверли-Хиллз, 90210" поддерживает Украину с первого дня войны.

Актриса Шеннен Доэрти , сыгравшая Прю в сериале "Все женщины - ведьмы", поддержала Украину. Она написала о том, как важно постоянно говорить о войне и не забывать о погибших из-за российской агрессии семьях.

На своей странице в Instagram актриса показала фото с разрушениями, которые принес в Украину так называемый "русский мир".

Доэрти призналась, что сейчас она сильно переживает, ведь люди могут стать равнодушными к войне в Украине. Поэтому важно не забывать о военных преступлениях, совершаемых оккупантами по приказу Путина.

"Я беспокоюсь, что мы становимся нечувствительными к этому. Внимание сосредоточено на другом, но эта война затрагивает всех нас и требует, чтобы мы ежедневно показывали, что делает Путин. Военные преступления. Молиться народу Украины недостаточно. Мы должны продолжать рассказывать их историю мужества, отваги, силы. Расскажите истории о погибших семьях, разбомбленных больницах, расстрелянных детях… О жизнях, навсегда закончившихся или измененных. Я поддерживаю Украину", - написала актриса.

Звезда сериалов "Все женщины - ведьмы" и "Беверли-Хиллз, 90210" поддерживает Украину с первого дня войны, которую 24 февраля начала Россия. Она призывает подписчиков помогать украинцам, в шапке своего профиля актриса даже оставила ссылку на сбор средств для беженцев.

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