Певица вызвала восторг у поклонников своим преображением.

Украинская певица Тина Кароль обнародовала в своем инста-блоге новые фотографии, на котором она предстала в неожиданном образе.

Звезда позировала в полупрозрачном платье на голое тело. Также она сделала низкий хвост, выпустив челку и нанесла легкий повседневный макияж. К слову, с такой прической Кароль появилась в клипе на новую песню "Двойной рай".

В интервью изданию Vogue, Тина призналась, что еще никогда не была такой сексуальной и мелодичной.

"Я была разной – смелой и решительной, меланхоличной и грустной, но настолько сексуальной и мелодичной – никогда. Я очень радуюсь этим трекам. Двойной рай - твои глаза! И только для тебя каждый мой концерт", - сказала певица.

Читайте такжеЛеся Никитюк разрыдалась после долгожданной встречи с другом"Невероятно нежная", "Потрясающая", "Такая красивая", "Самая талантливая", "Невероятная", - засыпали комплиментами Тину поклонники.

Напомним, Тина Кароль выпустила новый мини-альбом "Двойной рай", в который вошли четыре песни.

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Автор: Диана Могилевич