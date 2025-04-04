Артист пережил сложную операцию на сердце и рассказал о своей реабилитации.

Народный артист Украины Виктор Павлик столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем, которые могли даже привести к летальному исходу. У него был врожденный порок сердца, из-за которого ему сделали операцию и установили искусственный клапан в орган.

Сложное хирургическое вмешательство, которое длилось более четырех часов, знаменитость перенес в мае прошлого года. Проблемы с сердцем могли стоить ему жизни, если бы он вовремя не обратился за помощью к врачам. В интервью для сайта 1plus1 певец поделился, что сейчас все проблемы уже позади, но, кроме операции, он еще прошел сложную и длительную реабилитацию.

"Слава Богу, сейчас все хорошо. Операция была непростой - сердце останавливали на 40 минут, а в целом она длилась около 4 часов. Врачи долго не могли запустить дыхание. Затем начался непростой период реабилитации, который длился около трех месяцев", - рассказал исполнитель.

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По его словам, около двух месяцев его беспокоили сильные боли. Реабилитацию звезда сцены проходил на Закарпатье. Там он занимался физической активностью и следил за питанием. Сейчас, как говорит Павлик, он не испытывает никакого дискомфорта после операции.

"Я проходил восстановление в Закарпатье, в санатории, где занимался лечебной физкультурой, дыхательными упражнениями, посещал бассейн, много ходил на свежем воздухе. Ежедневно старался проходить по 2-3 километра. А шов после операции болел довольно долго - около двух месяцев я не мог полностью разводить руки, поднимать их, спать на боках. Приходилось спать только на спине, что было очень неудобно. Но постепенно боль утихла, и сейчас я уже не испытываю никакого дискомфорта", - добавил Виктор Франкович.

Артист говорит, что с такими проблемами, как были у него, люди даже умирали. Но его спасли медики и своевременное обращение к ним. Сначала Павлик не хотел ложиться под нож хирурга, но, когда услышал, что может прожить еще максимум полгода, передумал.

"До операции у меня были серьезные проблемы: я часто задыхался, особенно замечал это после посещения бани. Как-то после резкого погружения в холодную воду мне стало очень плохо, стала кружиться голова, и друзья посоветовали обратиться к врачу. А после обследования выяснилось, что ситуация критическая и без операции я смогу прожить максимум полгода. Говорят, были случаи, когда пациенты с таким диагнозом выходили из больницы, садились на автобусной остановке - и сердце просто останавливалось. Поэтому я благодарен судьбе, что вовремя обратился за помощью", - отметил знаменитость.

Он добавил, что сейчас полностью вернулся к прошлой жизни и продолжает развивать свою карьеру. Исполнитель дает концерты и почти не чувствует последствий операции.

"Сейчас продолжаю заниматься музыкой, выступать на концертах. Единственное, когда лежу в тишине перед сном, чувствую легкое металлическое постукивание внутри. Но это только напоминание о пережитом", - указал звезда.

Напомним, ранее супруга Виктора Павлика сделала вторую пластическую операцию. Екатерина Репяхова решила изменить форму своего подбородка. Блогершу уже выписали из больницы, после чего она показала результат ментопластики и рассказала, когда будет виден конечный результат.

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