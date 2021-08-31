Американский актер и певец Билли Портер, известный своим эпатажем и вызывающими нарядами, посетил премьеру комедийного фильма Amazon Studios "Золушка", в котором он сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную.
Премьера состоялась прошлой ночью в Греческом театре в Лос-Анджелесе.
51-летний актер появился на фиолетовой дорожке в черном жакете, белой юбке и ботфортах на высокой платформе.
На спине у актера были "крылья" с длинным шлейфом.
Билли Портер: что известно об актере
Лауреат премий "Тони", "Грэмми" и "Эмми", а также двукратный номинант на "Золотой глобус".
Читайте такжеАктер шокировал церемонию "Оскар" длинным пышным платьем (фото)Начинал карьеру на театральной сцене.
Добился признания критиков и зрителей благодаря роли Лолы в бродвейском мюзикле "Чумовые боты", за которую получил ряд наград и номинаций.
Портер – гей. 14 января 2017 года он сочетался браком со своим партнёром Адамом Смитом после восьми лет отношений
Фильм "Золушка": что известно о фильме
Это романтический музыкальный комедийный фильм, основанный на известной одноименной сказке Шарля Перро.
Режиссером и сценаристом картины выступил Кей Кэннон.
Главные роли в фильме сыграли Камила Кабельо, Пирс Броснан и Билли Портер.