Кроме Портера, главные роли в фильме сыграли Камила Кабельо и Пирс Броснан.

Американский актер и певец Билли Портер, известный своим эпатажем и вызывающими нарядами, посетил премьеру комедийного фильма Amazon Studios "Золушка", в котором он сыграл гендерно-нейтральную фею-крестную.

Премьера состоялась прошлой ночью в Греческом театре в Лос-Анджелесе.

51-летний актер появился на фиолетовой дорожке в черном жакете, белой юбке и ботфортах на высокой платформе.

На спине у актера были "крылья" с длинным шлейфом.

Билли Портер: что известно об актере

Лауреат премий "Тони", "Грэмми" и "Эмми", а также двукратный номинант на "Золотой глобус".

Читайте такжеАктер шокировал церемонию "Оскар" длинным пышным платьем (фото)Начинал карьеру на театральной сцене.

Добился признания критиков и зрителей благодаря роли Лолы в бродвейском мюзикле "Чумовые боты", за которую получил ряд наград и номинаций.

Портер – гей. 14 января 2017 года он сочетался браком со своим партнёром Адамом Смитом после восьми лет отношений

Фильм "Золушка": что известно о фильме

Это романтический музыкальный комедийный фильм, основанный на известной одноименной сказке Шарля Перро.

Режиссером и сценаристом картины выступил Кей Кэннон.

Главные роли в фильме сыграли Камила Кабельо, Пирс Броснан и Билли Портер.

Автор: Катерина Шварц