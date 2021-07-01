В сети появился трейлер обновленной "Золушки", в которой одну из главных ролей сыграет темнокожий гей Билли Портер.
Также в трейлере можно увидеть певицу Камилу Кабельо, которая сыграет саму Золушку. Начинается видео с того, что зрителям показывают, как Золушка не просто мечтает о принце, а сильно увлечена дизайном платьев, так как она хочет создать невероятное платье для бала.
Кроме того, в фильме прозвучат как личные песни Камилы, так и интерпретации на ее треки.
"Это было одним из самых волшебных событий в моей жизни. Я не могу дождаться, когда вы увидите это", - сказала Кабельо.
Отметим, премьера фильма состоится 3 сентября 2021 года на Amazon.
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