Темнокожий гей сыграет в "Золушке" фею-крестную.

В сети появился трейлер обновленной "Золушки", в которой одну из главных ролей сыграет темнокожий гей Билли Портер.

Также в трейлере можно увидеть певицу Камилу Кабельо, которая сыграет саму Золушку. Начинается видео с того, что зрителям показывают, как Золушка не просто мечтает о принце, а сильно увлечена дизайном платьев, так как она хочет создать невероятное платье для бала.

Кроме того, в фильме прозвучат как личные песни Камилы, так и интерпретации на ее треки.

"Это было одним из самых волшебных событий в моей жизни. Я не могу дождаться, когда вы увидите это", - сказала Кабельо.

Отметим, премьера фильма состоится 3 сентября 2021 года на Amazon.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич