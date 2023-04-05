По его словам, он не стал бы выпускать песню "Волонтер".

Телеведущий и продюсер Юрий Горбунов высказался о своем куме - рэпере Потапе. Он прокомментировал скандалы вокруг артиста и поделился мыслями по поводу его песни "Волонтер", которая наделала много шума.

"Я Алексея хорошо знаю. Я его очень люблю, он очень добрая и очень тонкая натура, и очень творческая. Он любит эпатаж и эпатаж иногда вылезает боком", - признал Горбунов в новом интервью для Славы Демина.

По его словам, он не стал бы выпускать песню "Волонтер". Однако Горбунов все равно считает, что людям нужно учитывать характер Потапа. Продюсер пытался оправдать своего кума.

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"Я бы такую песню не выпустил, или поменял бы текст. Но нужно же знать Лешу. Леша на эпатаже очень часто показывал свое естество, а оно такое. С ним всегда очень весело в компании, он очень любит юмор, он умеет поддержать разговор, поэтому часть эпатажа присутствует... Этот эпатаж не всегда корректен в данных условиях, все понятно", - признал Горбунов.

Также ведущий согласился с тем, что Потап почти исчез из украинского шоу-бизнеса. По мнению Горбунова, общество быстро меняется и не все успевают за этими изменениями.

"Общество требует в конкретных случаях конкретных героев... Время расставит это по своим местам. Но время меняется, мы не успеваем измениться, а люди вокруг требуют поддержки и позитива... Это то, что всегда людям нужно", - резюмировал Горбунов.

Напомним, ранее Горбунов рассказал об исчезновении больного Винника.

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