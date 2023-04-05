Винника не видно и не слышно последнее время.

Украинский ведущий Юрий Горбунов рассказал, что у него с артистом Олегом Винником были дружеские отношения. Однако сейчас он не знает, где находится певец и что с ним вообще происходит.

Горбунов несколько раз пытался ему звонить, но тот не берет трубку. Поэтому им не удалось пообщаться.

При этом ведущий убежден, что любимчик миллионов слушателей должен был поступить совсем иначе. Ему следовало публично рассказать, что произошло и почему он решил уехать в Германию.

Видео дня

"Я не знаю, где он и что с ним. Мы друзья. Нужно было как-то объяснить все это. Нельзя исчезать. Я не знаю, где он. Я пытался (узнать, - УНИАН). Олег трубку не берет, а 100 раз ты звонить не будешь. Просто мне кажется, это нужно было сделать по-другому", - высказался Горбунов в интервью Славе Демину.

Что известно об Олеге Виннике

С 24 февраля 2022 года он исчез из информационного пространства. Он прекратил вести свои соцсети. Более чем за год войны там можно найти всего несколько постов.

Как сообщали приближенные к Виннику люди, он находится в Германии на лечении. Поэтому пока он не может выступать.

Также ходили слухи, что артист помогает ВСУ, однако точных подтверждений этому нет.

Вас также могут заинтересовать новости: