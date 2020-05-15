Супермодель Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными формами в обтягивающих лосинах (фото)
10:32, 15 мая 2020Звезды
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На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в коротком топе и обтягивающих лосинах.
Instagram Эмили Ратаковски
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в обтягивающих лосинах.
Instagram Эмили Ратаковски
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Фотография была опубликована в ее Instagram.
На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в коротком топе и обтягивающих лосинах, которые подчеркивают ее округлую попу.
Снимки за 6 часов набрали более 600 тысяч лайков.
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