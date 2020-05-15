Супермодель Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными формами в обтягивающих лосинах (фото)

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в коротком топе и обтягивающих лосинах.

Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась с подписчиками снимком в обтягивающих лосинах. Читайте также"Выглядит на 18!": 70-летняя дизайнер Вера Вонг шокировала сеть модельной фигурой (фото) Фотография была опубликована в ее Instagram. На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в коротком топе и обтягивающих лосинах, которые подчеркивают ее округлую попу. Снимки за 6 часов набрали более 600 тысяч лайков.

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