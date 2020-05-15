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Супермодель Эмили Ратаковски похвасталась аппетитными формами в обтягивающих лосинах (фото)

10:32, 15 мая 2020
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Instagram Эмили Ратаковски

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Фотография была опубликована в ее Instagram.

На размещенном кадре 28-летняя знаменитость позирует в коротком топе и обтягивающих лосинах, которые подчеркивают ее округлую попу. 

Снимки за 6 часов набрали более 600 тысяч лайков. 

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Теги: #модель#Эмили Ратаковски