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"Почему не на диване?": Эмили Ратаковски подразнила поклонников фото в новом бикини

15:25, 29 июля 2020
Звезды
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Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata

Фото и ролик она опубликовала в своем Instagram.

Полуголая Эмили Ратаковски снялась в новом бикини / фото instagram.com/emrata

На них модель позирует в бикини из новой серии собственного бренда.

Поклонники восхитились идеальной фигурой модели / фото instagram.com/emrata

Многие подписчики Ратаковски восхитились идеальной фигурой модели: «Мое сердце просто остановилось», «Нереально», «Деликатес», «Так чертовски жарко», «Королева», «Жарко, но не от солнца».

Некоторые, правда, недоумевали, почему на паре снимков она разместилась на полу, если в комнате есть диван.

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за смену прически.

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Теги: #Эмили Ратаковски