"Почему не на диване?": Эмили Ратаковски подразнила поклонников фото в новом бикини
15:25, 29 июля 2020Звезды
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Модель опубликовала серию откровенных снимков.
Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
Супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась новыми откровенными снимками и видео с поклонниками.
Фото и ролик она опубликовала в своем Instagram.
Полуголая Эмили Ратаковски снялась в новом бикини / фото instagram.com/emrata
На них модель позирует в бикини из новой серии собственного бренда.
Поклонники восхитились идеальной фигурой модели / фото instagram.com/emrata
Многие подписчики Ратаковски восхитились идеальной фигурой модели: «Мое сердце просто остановилось», «Нереально», «Деликатес», «Так чертовски жарко», «Королева», «Жарко, но не от солнца».
Некоторые, правда, недоумевали, почему на паре снимков она разместилась на полу, если в комнате есть диван.
Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за смену прически.
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