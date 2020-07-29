"Почему не на диване?": Эмили Ратаковски подразнила поклонников фото в новом бикини

Модель опубликовала серию откровенных снимков.

Супермодель и предпринимательница Эмили Ратаковски поделилась новыми откровенными снимками и видео с поклонниками.

Фото и ролик она опубликовала в своем Instagram.

На них модель позирует в бикини из новой серии собственного бренда.

Многие подписчики Ратаковски восхитились идеальной фигурой модели: «Мое сердце просто остановилось», «Нереально», «Деликатес», «Так чертовски жарко», «Королева», «Жарко, но не от солнца».

Некоторые, правда, недоумевали, почему на паре снимков она разместилась на полу, если в комнате есть диван.

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски раскритиковали в сети за смену прически.

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