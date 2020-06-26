"Брюнеткой тебе было лучше": в сети раскритиковали новый имидж Эмили Ратаковски (фото)
18:49, 26 июня 2020Звезды
124 0
Модель опубликовала серию черно-белых снимков.
Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
28-летняя супермодель Эмили Ратаковски, которая недавно сменила имидж, поделилась новой серией фотографий в черно-белом цвете.
Снимки опубликованы на ее странице в Instagram.
Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
На фото девушка позирует в белой рубашке, которая завязана у нее на животе. На некоторых снимках можно рассмотреть ее идеальный пресс и убедиться, что модель без бюстгальтера.
Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
Стоит отметить, что не всем поклонникам Ратаковски понравился ее новый имидж. В комментариях к новым снимках они разделились во мнениях: «Мне нравится твой новый цвет», «Вау», «Брюнеткой тебе было лучше».
Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски показала стройное тело в крохотном купальнике.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter