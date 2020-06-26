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"Брюнеткой тебе было лучше": в сети раскритиковали новый имидж Эмили Ратаковски (фото)

18:49, 26 июня 2020
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Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata

Снимки опубликованы на ее странице в Instagram.

Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata

На фото девушка позирует в белой рубашке, которая завязана у нее на животе. На некоторых снимках можно рассмотреть ее идеальный пресс и убедиться, что модель без бюстгальтера.

Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata

Стоит отметить, что не всем поклонникам Ратаковски понравился ее новый имидж. В комментариях к новым снимках они разделились во мнениях: «Мне нравится твой новый цвет», «Вау», «Брюнеткой тебе было лучше».

Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata

Ранее УНИАН писал, как Эмили Ратаковски показала стройное тело в крохотном купальнике.

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Теги: #Эмили Ратаковски