Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной на 8 месяце беременности.
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«Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда – богиней плодородия с сочной попкой… В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам», – подписала Ратаковски снимки.
Беременная Эмили Ратаковски / фото instagram.com/emrata
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