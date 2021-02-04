Известная американская модель и актриса Эмили Ратаковски снялась полностью обнаженной на 8 месяце беременности.

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«Иногда я чувствую себя Винни-Пухом в человеческом обличье, иногда – богиней плодородия с сочной попкой… В любом случае я знаю, что очень скоро буду скучать по этой шишке и этим ударам», – подписала Ратаковски снимки.