"Горячо!": Эмиили Ратаковски в слишком откровенном бикини сексуально позировала на кровати (видео)
Американская супермодель, актриса и предпринимательница Эмили Ратаковски попозировала в откровенном бикини собственного бренда нижнего белья Inamorata.
Видео появилось в ее Instagram.
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На размещенном ролике 28-летняя Ратаковски запечатлена в купальнике с леопардово-гороховым принтом и изображениями цепей. Ее образ дополнен рубашкой с короткими рукавами той же расцветки, а из аксессуаров на знаменитости — небольшие серьги-кольца и две золотистые подвески.
«Новая коллекция @inamoratawoman для нее и для него выйдет 19 мая», — подписала супермодель видео.
Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски. «Горячо!», «Я бы продал части своего тела, чтобы оказаться с тобой в одной комнате», «Ты невероятно красива!», «Могу смотреть на это видео целыми днями», — комментировали они публикацию.