Выдающийся музыкант Элтон Джон на концерте в Бристоле обратился к украинке, которая принесла с собой сине-желтый флаг.
Момент с обращением певца выложили в YouTube.
"Приятно видеть украинский флаг там", - сказал Элтон Джон, указывая на трибуну.
Он также призвал присутствующих обернуться и посмотреть на сине-желтый флаг, который так его порадовал.
Напомним, что Элтон Джон устроил концерт в Бристоле в рамках прощального тура. Он стартовал еще в 2018 году, однако из-за коронавируса был перенесен.
Следует добавить, что несколько раньше Билли Айлиш на концерте поцеловала флаг Украины. Таким образом, она выразила солидарность украинскому народу в войне, которую 24 февраля 2022 года на нашей территории развязала Россия. Флаг Билли Айлиш передала украинская певица Jerry Heil, которая также присутствовала на мероприятии.
Кроме того, Rammstein на своем концерте в Цюрихе развернул флаг Украины.
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