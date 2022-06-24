Внимание известного музыканта привлек сине-желтый флаг.

Выдающийся музыкант Элтон Джон на концерте в Бристоле обратился к украинке, которая принесла с собой сине-желтый флаг.

Момент с обращением певца выложили в YouTube.

"Приятно видеть украинский флаг там", - сказал Элтон Джон, указывая на трибуну.

Он также призвал присутствующих обернуться и посмотреть на сине-желтый флаг, который так его порадовал.

Напомним, что Элтон Джон устроил концерт в Бристоле в рамках прощального тура. Он стартовал еще в 2018 году, однако из-за коронавируса был перенесен.

Следует добавить, что несколько раньше Билли Айлиш на концерте поцеловала флаг Украины. Таким образом, она выразила солидарность украинскому народу в войне, которую 24 февраля 2022 года на нашей территории развязала Россия. Флаг Билли Айлиш передала украинская певица Jerry Heil, которая также присутствовала на мероприятии.

Кроме того, Rammstein на своем концерте в Цюрихе развернул флаг Украины.

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