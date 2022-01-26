Певец сообщил о переносе на неопределенный период двух концертов. При этом он уточнил, что переносит болезнь легко.

Легендарный британский певец Элтон Джон заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в Instagram. Певец отметил, что переносит болезнь в легкой форме, потому что вакцинировался, а также сделал бустерную прививку от коронавируса.

В связи с этим Элтон Джон сообщил о переносе на неопределенный период двух концертов. При этом певец надеется, что к следующему шоу, намеченному на 29 января в Арканзасе (США), он успеет выздороветь.

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"Перенос шоу - это всегда огромное разочарование, и я приношу извинения каждому, кто из-за этого испытал неудобство, но я забочусь о своей безопасности и моей команды", - говорится в сообщении звезды.

В настоящее время 74-летний Элтон Джон проводит мировое турне под названием Farewell Yellow Brick Road, которое станет последним в его музыкальной карьере.

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