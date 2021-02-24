Элли Голдинг показала беременные фото.

Известная певица Элли Голдинг ждет первенца. Девушка уже на восьмом месяце беременности.

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Об этом сообщает Vogue.

Элли дала интервью журналу и снялась в небольшой фотосессии. 34-летняя звезда рассказала, что узнала о беременности во время романтической поездки с мужем Каспаром Джоплингом.

Также она добавила, что ребенок получился незапланированно. Тем не менее они счастливы, что станут родителями. К слову, будущие родители уже знают пол малыша, но пока держат это в секрете.

Кто такая Элли Голдинг:

Элли приобрела известность после того, как заняла первую строчку в опросе BBC Sound of 2010 и победила в номинации "Выбор критиков" в конкурсе BRIT Awards 2010 года

29 апреля 2011 года Голдинг выступила на свадебном приеме принца Уильяма и Кейт Миддлтон

Голдинг состояла в романтических отношениях с принцем Гарри

С 31 августа 2019 года она замужем за Каспаром Джоплингом

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Автор: Диана Могилевич