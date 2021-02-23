Саймон Боуз-Лайон принес извинения жертве нападения, родным и коллегам, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением.

Британский аристократ, внучатый племянник королевы Великобритании Елизаветы II Саймон Боуз-Лайон, 23 февраля был приговорен к 10 месяцам тюрьмы за попытку изнасилования.

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Как передает ТСН со ссылкой на Sky News, ранее граф Саймон Боуз-Лайон признал себя виновным в нападении на девушку, которая гостила в его родовом замке в Шотландии.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, в феврале 2020 года 34-летний граф ночью ворвался в комнату гости, пытался сорвать с нее одежду и не обращал внимания на ее попытки сопротивляться. В результате ей удалось вытолкать его за дверь и попросить помощи у друзей, которые находились в замке.

Боуз-Лайон принес извинения жертве нападения, родным и коллегам, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением:

"Я не думал, что способен сделать что-то подобное, но мне пришлось посмотреть в глаза реальности и взять на себя ответственность за то, что произошло. С этой целью я обратился за профессиональной помощью и в течение последнего года ее получал, а также согласился как можно скорее признать свою вину ", — заявил родственник Ее Величества, выступая перед зданием суда.

К роду графов Стратморских принадлежала мать Елизаветы II. Она была дочерью 14-го графа — Клода Боуз-Лайона. В 2016 году после смерти отца Саймон Боуз-Лайон получил в наследство титул 19-го графа и членство в Палате лордов британского парламента.

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Автор: УНИАН