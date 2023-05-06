Для такого важного мероприятия жена президента выбрала образ от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko.

6 мая в Великобритании проходит коронация Чарльза ІІІ. На это историческое событие съехались представители разных стран мира. От Украины туда направились Елена Зеленская и Денис Шмыгаль.

Первая леди выбрала сдержанное платье мятного цвета длины миди, классическое приталенное мятное пальто и молочные лодочки. Свою естественную красоту она подчеркнула сдержанным макияжем, а также асимметрично уложила подкрученые на крупной плойке локоны.

"Для нас с премьер-министром Денисом Шмыгалем честь - находиться сегодня на коронации Его Величества и Королевы Камиллы здесь, в Вестминстерском аббатстве, чтобы от имени всей Украины пожелать успешного правления и процветания в стране. У наших народов есть общие ценности: жизнь, свобода, демократия. Пусть они станут признаком эпохи Ваших Величеств и для Соединенного Королевства, и для нас", - высказалась Елена Зеленская.

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"Елена, вы просто диамант!"

"Елена на церемонии выглядела просто отлично!"

"Горжусь тем, что у нас такая отличная первая леди! Сдержанная, уравновешенная, мудрая, стильная!"

"Вы как всегда само совершенство!"

Отметим, что Елена Зеленская - преданная поклонница бренда the COAT by Katya Silchenko. Она часто появляется на мероприятиях мирового уровня в нарядах этого производителя, а также поддерживает и другие украинские бренды. Одежду она подбирает сама. Ее гардероб - это классика, смешанная с casual.

Ранее УНИАН писал, что Елена Зеленская встретилась с Чарльзом III и привлекла внимание брошью с важным намеком.

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