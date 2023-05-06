5 мая жена президента Украины Владимира Зеленского встретилась с Чарльзом III. Также Елена Зеленская виделась с Кейт Миддлтон и женой президента США.
"Имела честь пообщаться с принцессой Уэльской и первой леди Джилл Байден на официальном принятии по случаю коронации Его Величества Чарльза III. Настоящее удовольствие - встретиться с этими изысканными леди, у которых открытое сердце, они являются большими друзьями", - поделилась эмоциями первая леди.
На своих страницах в Instagram она и премьер Украины Денис Шмыгаль уже показали фото со встречи. Для важного мероприятия Зеленская выбрала платье и особую брошь. Как оказалось, украшение несет в себе важный намек.
Брошь от украинца Руслана Багинского была создана специально для Зеленской и ее визита в Великобританию. Украшение получило название "Полин, Євшан-Зілля".
"Евшан-зелье - полынь, цветок украинской степи, являющейся составляющей украинского и крымскотатарского фольклора. В украинской художественной литературе слово "евшан" стало синонимом притяжения и любви к родной земле, к своим корням. По интерпретациям старой легенды, душистый запах полыни возвращает людей на тропу, что обязательно приведет домой", - рассказали у Багинского.
В комментариях под фото первой леди поклонники отметили, что брошь удачно подчеркнула образ Зеленской. Кроме того, многим понравилась идея и значение украшения. Комментаторы пишут:
- "Это фото войдет в историю! Очень гордимся Вами!"
- "Наша первая леди не уступает мировым лидерам. Красота и достоинство"
- "Очень уважаемые и влиятельные женщины, приятно, что и Украина становится на мировой уровень, уровень который должен был бы быть уже давно, а не последние два года и еще очень больно, что у нас проклятая война".
Напомним, ранее Зеленская встретилась с супругой британского премьера Риши Сунаки та очаровала сеть стильным костюмом.