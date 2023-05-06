Первая леди увиделась также с Кейт Миддлтон и Джилл Байден.

5 мая жена президента Украины Владимира Зеленского встретилась с Чарльзом III. Также Елена Зеленская виделась с Кейт Миддлтон и женой президента США.

"Имела честь пообщаться с принцессой Уэльской и первой леди Джилл Байден на официальном принятии по случаю коронации Его Величества Чарльза III. Настоящее удовольствие - встретиться с этими изысканными леди, у которых открытое сердце, они являются большими друзьями", - поделилась эмоциями первая леди.

На своих страницах в Instagram она и премьер Украины Денис Шмыгаль уже показали фото со встречи. Для важного мероприятия Зеленская выбрала платье и особую брошь. Как оказалось, украшение несет в себе важный намек.

Видео дня

Брошь от украинца Руслана Багинского была создана специально для Зеленской и ее визита в Великобританию. Украшение получило название "Полин, Євшан-Зілля".

"Евшан-зелье - полынь, цветок украинской степи, являющейся составляющей украинского и крымскотатарского фольклора. В украинской художественной литературе слово "евшан" стало синонимом притяжения и любви к родной земле, к своим корням. По интерпретациям старой легенды, душистый запах полыни возвращает людей на тропу, что обязательно приведет домой", - рассказали у Багинского.

В комментариях под фото первой леди поклонники отметили, что брошь удачно подчеркнула образ Зеленской. Кроме того, многим понравилась идея и значение украшения. Комментаторы пишут:

"Это фото войдет в историю! Очень гордимся Вами!"

"Наша первая леди не уступает мировым лидерам. Красота и достоинство"

"Очень уважаемые и влиятельные женщины, приятно, что и Украина становится на мировой уровень, уровень который должен был бы быть уже давно, а не последние два года и еще очень больно, что у нас проклятая война".

Напомним, ранее Зеленская встретилась с супругой британского премьера Риши Сунаки та очаровала сеть стильным костюмом.

Вас также могут заинтересовать новости: