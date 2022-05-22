Первая леди дала откровенное интервью.

Первая леди Украины Елена Зеленская вместе со своим супругом, президентом Владимиром Зеленским дала интервью, в котором рассказала, что почти не виделась с мужем с начала войны в Украине.

По ее словам, 24 февраля она проснулась от странных звуков за окном. Открыв глаза, она не увидела рядом супруга. Застала первая леди его в соседней комнате, где и услышала от него страшные слова: "Началось".

С того момента, признается Зеленская, она мечтает услышать от супруга всего два слова "Все закончилось", которые так важны для каждого украинца.

"Я живу тем, что жду, когда он мне это скажет. Я понимаю, что, может, буду не первой, кому он это скажет, но хочу услышать это хотя бы по телевизору", - сказала Елена Зеленская в интервью ICTV.

Напомним, ранее Елена Зеленская рассказала о проблемах в семье после вторжения РФ.

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