Первая леди дала большое интервью для юбилейного номера Elle Украина.

Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке юбилейного номера глянцевого журнала Elle Украина. Издание отмечает свое 20-летие.

Как пишет elle.ua, в номере будет большое эксклюзивное интервью Зеленской, в котором она рассказала о своих проектах, "об отношении к формату и уровню полномочий первой леди, о встрече с Папой Римским" и о других моментах из жизни первой леди.

"Хорошо понимаю, что судьба предоставила мне уникальный шанс общаться с людьми и прилагать усилия для решения вопросов, который просто не имею права проиграть. Это трогательно и интересно, и это одновременно предоставляет мне возможности совершенствоваться и расти", – отметила Зеленская.

В Instagram-аккаунте журнала многие подписчики высоко оценили обложку с первой леди:

"Какая красивая обложка. Елена – прекрасная", "Самая красивая первак леди", "Жду с нетерпением", "Вау", "Все в ожидании".

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Автор: Катерина Шварц