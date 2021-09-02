Первая леди Украины Елена Зеленская появилась на обложке юбилейного номера глянцевого журнала Elle Украина. Издание отмечает свое 20-летие.
Как пишет elle.ua, в номере будет большое эксклюзивное интервью Зеленской, в котором она рассказала о своих проектах, "об отношении к формату и уровню полномочий первой леди, о встрече с Папой Римским" и о других моментах из жизни первой леди.
"Хорошо понимаю, что судьба предоставила мне уникальный шанс общаться с людьми и прилагать усилия для решения вопросов, который просто не имею права проиграть. Это трогательно и интересно, и это одновременно предоставляет мне возможности совершенствоваться и расти", – отметила Зеленская.
В Instagram-аккаунте журнала многие подписчики высоко оценили обложку с первой леди:
"Какая красивая обложка. Елена – прекрасная", "Самая красивая первак леди", "Жду с нетерпением", "Вау", "Все в ожидании".
Вас также могут заинтересовать новости