Она поделилась подробностями встречи с менеджерами группы.

Украинская актриса Елена Лавренюк, которая известна по фильмам "Dzidzio Контрабас", "11 детей из Моршина" и сериалу "Кофе с кардамоном", впервые рассказала о кастинге в группу "ВИА Гра" в свои студенческие годы.

По словам девушки, тогда в коллектив искали третью участницу. Менеджмент группы "ВИА Гра" показал ее фото продюсеру Константину Меладзе. Затем Елену позвали на кастинг, однако в нетипичное место для прослушивания.

"Дело в том, что моя мама - владелица небольшого отеля и ресторана возле Львова. И туда часто селили артистические коллективы. А мама, поскольку очень мной гордилась, развешивала повсюду мои фотографии. И меня увидел один из менеджеров "ВИА Гры", взял мои фотографии, показал Константину Меладзе. И меня пригласили на кастинг в Киев. Я приехала. Встреча почему-то происходила в машине", - рассказала актриса в интервью OBOZ.UA.

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Тогда Лавренюк спрашивали о ее талантах: умеет ли она петь и танцевать. Потом поинтересовались у девушки, где она учится. Но когда Елена хотела ехать домой, то получила такое неожиданное предложение:

"Вечером у меня был поезд обратно домой. Но менеджер намекнул, что мне надо остаться. И спросил - завуалировано, однако все было понятно, не хочу ли я пойти с ними в сауну? Я категорически отказалась и помчалась на вокзал".

Напомним, ранее бывшая участница "ВИА Гры" Ева Бушмина рассказала о работе в группе.

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