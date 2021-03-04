В аэропорту "Борисполь" остановили и не пустили в Украину россиянку.
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
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По данным пограничников, женщина 1971 года рождения прилетела рейсом из Минска. По ее словам в Украину она ехала с частной целью.
Однако в ходе оформления пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, ведь не соблюдала порядок въезда-выезда в Крым.
Как сообщается, несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров на отдых. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост, и авиарейсом.
"Из-за нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года. Она возвращена обратным рейсом в Минск", - говорится в сообщении.
По данным УП речь идет о Елене Галицыной.
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