Женщина несколько раз незаконно посещала временно оккупированный Крым.

В аэропорту "Борисполь" остановили и не пустили в Украину россиянку.

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.

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По данным пограничников, женщина 1971 года рождения прилетела рейсом из Минска. По ее словам в Украину она ехала с частной целью.

Однако в ходе оформления пограничники установили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, ведь не соблюдала порядок въезда-выезда в Крым.

Как сообщается, несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров на отдых. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост, и авиарейсом.

"Из-за нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда в нашу страну сроком на 3 года. Она возвращена обратным рейсом в Минск", - говорится в сообщении.

По данным УП речь идет о Елене Галицыной.

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Автор: Екатерина Лиманская