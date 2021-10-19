Также знаменитость подняла важную тему и сказала "пару слов" тем, кто указывает, как ей жить.

Известная певица и бывшая солистка "горячего" трио "ВИА Гра" Надежда Мейхер не перестает удивлять поклонников пикантными снимками. На этот раз она продемонстрировала смелый образ и заговорила на животрепещущую тему.

Новые снимки артистка опубликовала на своей личной странице в Instagram сегодня, 19-го октября.

Читайте такжеСупермодель в подробностях рассказала, как ее в 15 лет изнасиловал российский олигархМейхер всегда отличалась сильным характером и отсутствием инфантильности. Она отмечает, что в жизни часто встречала людей, которые указывали ей, как нужно поступать в той или иной ситуации. Певица решила процитировать высказывание известного писателя Оскара Уайльд: "Жить так, как вы хотите – это не эгоизм. Эгоизм – это когда другие должны думать и жить так, как вы этого желаете".

По ее словам, жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на мнение других людей. Нужно успевать наслаждаться ею, ведь не бывает ничего вечного…

"Если вдруг кто-то вам решил указать на то, что Вы как-то не так ходите, выглядите, читаете, одеваетесь не там работаете, не в ту сторону смотрите, не так воспитаны и пр. — можете смело послать этого "специалиста" куда захотите… Как минимум этот человек обязан спросить о том, можно ли дать вам совет, или же вы попросить о помощи, или совете… Но как максимум, никто не вправе вас поучать и уж тем более оскорблять… Ваша жизнь - это Ваш выбор", — написала артистка.

Кроме того, для такого откровенного поста она выбрала роскошный образ. Мейхер предстала в прозрачном комбинезоне, который идеально подчеркнул ее аппетитные формы. Дополняют образ босоножки на высоком каблуке. Артистка уложила волосы и нанесла естественный макияж.

"Самая красивая брюнетка нашей страны", "Обожаю таких женщин", "Так нравитесь мне. Ух, красиво сказано", "Шикарная", "Прекрасная", "Надя, вы лучшая", — отметили пользователи сети.

Напомним, ранее УНИАН писал, что Надежда Мейхер позировала, лежа на траве в белом сексуальном боди. При этом она одну ножку выдвинула вперед, тем самым продемонстрировав свое стройное тело. Также можно рассмотреть большую татуировку на ее бедре.

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Автор: Каролина Гайдук