Поклонники считают, что Леся Никитюк "хорошеет с каждым днем".

Украинская телеведущая Леся Никитюк представила, как выглядела бы, если бы жила в каменном веке.

Своей фантазией она поделилась в Instagram.

"Во время раскопок пещер каменного века археологами было найдено принадлежности для окраски губ, различного вида палочки для чернения бровей и ресниц, острые раковины для накалывания узора на лице и теле. Жила бы я в те времена, выглядела бы как "херобора", – написала она.

"Хорошеет каждый день", "После "Орла и Решки" ещё расцвела и стала прямо богиня", "Правду говорят, незамужняя женщина живет дольше и счастливее", "Кто эта учительница?", "Не очень понятно, но очень красиво. Шикарный вид!" – отреагировали поклонники.

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Автор: Катерина Шварц