Винченцо Дулепа едва не лишился своей машины, но отблагодарил своего спасителя довольно скромно.

Экс-участник "Холостячки 2" Винченцо Дулепа, который совсем недавно попал в неприятный инцидент с полицейскими, мог остаться без машины и крупной суммы денег. Мужчину спасли от кражи его авто, а сам он пожадничал с благодарностью.

В Instagram Дулепа рассказал, что он забыл закрыть окно в своем авто. Машина стояла без присмотра, любой злоумышленник мог ее угнать или влезть в салон. В бардачке у экс-участника "Холостячки 2" лежала крупная сумма денег - почти 100 тысяч гривень.

К счастью, машину с открытым окном заметил неравнодушный и честный мужчина. Он позвонил Дулепе (экс-герой шоу хранит в авто записку со своим номером телефона) и сообщил ему о проблеме.

Звезда "Холостячки 2" моментально пошел закрывать окно в машине и с радостью обнаружил, что никто его не обокрал. Дулепа решил отблагодарить своего спасителя и дал ему 50 долларов (около 1 тысячи 300 гривень). Все это он, конечно же, снимал на видео. Бизнесмен не забывал о контенте даже тогда, когда его машину могли угнать.

Дулепа явно пожадничал с благодарностью. Его спасли от кражи машины и 100 тысяч гривень, но он решил дать неравнодушному мужчине всего 50 долларов. Если бы прохожий не обратил внимание на открытое окно и не позвонил бы Дулепе, потери были бы огромными - благодарность за спасение дорогого авто от угона едва ли можно оценить в столь скромную сумму.

Напомним, Дулепа покинул проект "Холостячка 2" в шестом эпизоде шоу. Помимо него, Злата Огневич попрощалась еще с двумя мужчинами.

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Автор: Виолетта Орлова