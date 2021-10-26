Полицейские обыскали машину Винченцо Дулепы.

Экс-участник романтического реалити "Холостячка 2", ресторатор Винченцо Дулепа оказался под пристальным вниманием сотрудников правоохранительных органов.

В инста-сториз он рассказал, что припарковал машину и еще какое-то время сидел в ней. В это время к нему подошли полицейские и начали проводить обыск в его авто.

"Я не стал спорить, хотя мог. Но я подошел к этому с юмором. Попросили в машине открыть все, что только можно: багажник, рюкзак, бардачок, подлокотник, коробку от подарка, спичечный коробок. Я поздно понял, что могу снять видео и вам показать", - сказал Винченцо.

Читайте такжеЭкс-участник "Холостячки 2" назвал финалистов шоуОтметим, Винченцо Дулепа покинул проект "Холостячка 2" после шестого выпуска. Главная героиня и певица Злата Огневич отправила мужчину домой, так как усомнилась в его искренности.

Напомним, в шестом выпуске шоу "Холостячка 2" Злата Огневич отправила домой еще двух своих фаворитов.

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Автор: Диана Могилевич