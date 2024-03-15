По словам Рыбака, у Эллерта проблемы со здоровьем.

Комик Андрей Рыбак рассказал, как его другу Александру Эллерту удалось выехать за границу в начале полномасштабного российского вторжения.

В интервью Славе Демину он сказал, что Эллерт выехал вполне законно, потому что у него были проблемы со здоровьем.

"У него, кажется, что-то или астма, или большая проблема с дыханием. Это правда. Он, бывало, если пробегал и откуда-то возвращался, мы поднимались на 3-4 этаж домой, у него была такая хрипучая одышка. Он ничего с этим не делал. Продолжал курить. Я знаю, что у него есть все нужные документы, он законно выехал. Не так, типа, что я волонтер, поеду куплю дрон и не вернусь", - сказал Рыбак.

Однако с моральной точки зрения он не понимает поступок своего друга. Рыбак добавил, что предлагал Эллерту снимать контент для YouTube, рассказывать о войне и делать сборы для армии. Но, продолжил Рыбак, Александр отказался.

"Он сказал, что я не хочу этим заниматься. "Хочу заниматься чем-то важным, чем-то серьезным, а не сидеть и фигню молоть". А потом, я смотрю сейчас, он продолжает стендап читать. Он, когда уехал, продолжил снимать на YouTube, хотя он сказал, что "я не хочу". Мне удивительно. Имея ресурс, будучи публичным человеком здесь, он мог бы делать это сейчас здесь. Причем не только создавать контент, но и помогать, делать какие-то сборы, могли сделать какой-то тур", – добавил Андрей.

Стоит отметить, что в начале большой войны Александр Эллерт находился в Украине. Более того, первое время он был рядом со своей экс-возлюбленной Ксенией Мишиной. Однако позже стало известно, что он уехал в США. До сих пор Эллерт не вернулся.

Напомним, ранее Эллерт нецензурно ответил на вопрос о переезде в США во время войны.

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