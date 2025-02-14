Экс-советник Зеленского назвал причину развода с известной российской актрисой

Их жизненные пути разошлись.

Экономист Александр Роднянский, который был советником президента Владимира Зеленского, рассказал, почему развелся с российской актрисой Яниной Студилиной.

В интервью Алесе Бацман он признался, что трещина в их отношениях пошла еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину. В 2020 году, когда они жили в Кембридже, Янина решила вернуться в Россию.

Для Роднянского это было бессмысленное решение супруги, он его не поддержал. Именно тогда они поняли, что у них разные жизненные пути.

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"Мы расходились и раньше (до начала большой войны, - УНИАН), наши отношения были не идеальными. Мы долгое время жили вместе в Кембридже, Принстоне, где родилась моя дочь, и это была семейная и стабильная жизнь. Потом жена захотела вернуться в Россию. У нее там были все главные проекты, связанные с кино. Я был против, это уже стало большой трещиной, потому что мне это казалось бессмысленным. На тот момент я для своей дочери выбил место в лучших школах Кембриджа, потому что был там профессором. Мне казалось полным безумием ехать тогда в Россию. Но оказалось, что наши ценности отличались", – поделился Александр.

Мужчина добавил, что его экс-супруга не поддерживает преступный режим Кремля, однако в России ее дом, родные и карьера.

"Когда все произошло (началось полномасштабное вторжение, - УНИАН) и Яна решила, что она остается в России, я отреагировал очень эмоционально. Мне казалось это опасным, но там ее дом, работа, родители, какие-то свои объяснения. Тогда для меня все стало понятно. Хочу уточнить: она не поддерживает режим. Не хочу говорить лишнего, потому что могут быть разные последствия. Она не сторонник всего, что произошло, и не поддерживает режим. Но там ее семья и жизнь", – отметил Роднянский.

Напомним, Александр Роднянский ушел с должности советника Зеленского и назвал причину.

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