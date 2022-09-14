Избранницей Александра Кривошапко стала косметолог Мария.

Украинский певец Александр Кривошапко женился на своей возлюбленной Марии. При этом свадьбу влюбленные не устраивали. Гулять они будут после победы Украины в войне.

"Каждый раз, когда я засыпаю в зале на диване, он относит меня в спальню на руках, бережно и нежно, боясь разбудить. Я любимая, и это чувствую каждый миг. Мы прошли с тобой много – взлеты, падения, разлуки, если коротко. Сейчас мы растворяемся в нежности, в друг друге, кайфуем от каждой секунды вместе, и это главное. Люблю тебя, мой муж", – написала Мария в Instagram.

Трогательный пост она сопроводила фото из ЗАГСа, на котором они с Александром показывают свои обручальные кольца.

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Также о бракосочетании высказался и сам Александр. Он написал, что Мария теперь за его спиной.

"Эта история про преодоление! Мы многое прошли и осознали. Вместе создавали фонд и дальше пойдём тоже вместе. Сейчас не время шумно праздновать. Погуляем мы на следующий день после нашей победы. То есть, совсем скоро", - написал артист, который сейчас занимается волонтерской деятельностью.

Известно, что этот брак для Александра Кривошапко стал третьим. В 2011 году он женился на судье шоу "Танцуют все" Татьяне Денисовой, которая предательски молчит о войне в Украине. Она продолжает работать в России.

После развода с Денисовой Александр вновь женился. Во втором браке у него родилась дочь, которой уже пять лет.

Напомним, ранее жена звезды "Квартала 95" Руслана Ханумака отреагировала на слухи о разводе.

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