Алина Шаманская ответила, вместе ли она сейчас с супругом Русланом Ханумаком.

Украинская телеведущая и блогер Алина Шаманская откровенно рассказала о своей личной жизни. Звезда призналась, что война обострила их с мужем чувства.

По ее словам, в их жизни бывает разное, и она не хочет выставлять это на публику в своих социальных сетях. Известно, что последнее совместное интервью они давали еще в прошлом году, поэтому у поклонников закралась мысль, что пара рассталась.

Но, как оказалось, нет. Алина в программе ЖВЛ рассказала, что они с Русланом Ханумаком, актером студии "Квартал 95", вместе. А покажет она их совместные фото только после свадьбы.

Несмотря на то, что они давно женаты и воспитывают сына, Алина все же мечтает о роскошной свадьбе, которой у них не было.

"Это праздник любви. Если ты любишь свою половинку, то почему бы и нет?", - сказала Шаманская.

Отметим, Шаманская была ведущей программы "33 за 3". Однажды она пригласила на интервью Руслана Ханумака. Мужчина сразу ей не понравился, но позже он сумел добиться ее сердца. К слову, предложение руки и сердца он сделал ей в этой же программе, но уже в другом выпуске.

Напомним, ранее Алина Шаманская рассекретила стоимость пластических операций.

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