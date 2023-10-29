Его ответ был очень лаконичным и четким.

Бизнесмен Мурат Налчаджиоглу сейчас находится в Турции вместе со своей дочерью Софией, которую ему родила опальная певица Ани Лорак. В своих соцсетях он публикует фото и видео с наследницей, которые вызывают ажиотаж среди его поклонников.

Так, одна из подписчиц Мурата предположила, что после развода с визажисткой Лилией, он может возобновить отношения с экс-женой Ани Лорак.

"Конечно, дочка красавица, потому что ее родила Ани Лорак. Будьте снова вместе и счастливы. И забудьте Лилию. Зачем она вам?" - написала женщина.

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Мурат не удержался и ответил на этот комментарий. Он написал:

"Мое мнение, извините, но вам немедленно нужна помощь врача. Позвоните 911. Или ты чувствуешь себя предсказателем, или пытаешься прожить менее трех человек. Я называю таких людей вирусом дивана и компа".

Напомним, в августе 2009 года Ани Лорак вышла замуж за Мурата Налчаджиоглу. Вскоре у них родилась дочь София, крестным отцом которой стал Филипп Киркоров. Однако в январе 2019 года стало известно о том, что Мурат и Лорак развелись. Причина - измены со стороны мужчины.

В июне 2023 года Налчаджиоглу женился во второй раз на девушке Лилии. Однако сейчас появились слухи об их разводе. Пара удалила совместные фото, а Лилия даже отписалась от своего супруга в Instagram.

А вот у Ани Лорак все хорошо в личной жизни. Она встречается с гуру йоги Исааком Виджраку.

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