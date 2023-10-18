Они удалили совместные фото из соцсетей.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу удивил поклонников поведением в социальных сетях. Он удалил совместные фото со своей супругой Лилией, оставив только свадебные.

Сама девушка, в свою очередь, также почистила свой Instagram. Однако она была более радикальной - Лилия не только удалила абсолютно все фото со своим избранником, но и отписалась от него.

Что произошло между супругами - неизвестно. При этом поклонники убеждены, что такое поведение пары свидетельствует о том, что у них произошел серьезный конфликт. Скорее всего, они разводятся.

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Известно, что сейчас Налчаджиоглу находится в Турции, а Лилия осталась в Украине. Возможно, именно это и стало причиной того, что между ними пробежала черная кошка.

Стоит отметить, что Мурат и Лилия вместе уже три года. Четыре месяца назад они сыграли свадьбу, после чего отправились на медовый месяц в Турцию. К ним присоединилась и дочь Мурата от Ани Лорак - София.

Вскоре молодожены вернулись в Украину. Они поддерживают нашу страну и всячески помогают ВСУ.

Напомним, ранее новая жена Мурата Налчаджиоглу очаровала формами в купальнике.

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