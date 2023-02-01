Он не смог сдержать эмоций.

Американский певец Марк Энтони женился на своей возлюбленной, парагвайской фотомодели Наде Феррейре. Церемония состоялась 28 января в Художественном музее Переса в Майами.

На торжество пришли не только родные и друзья пары, но и знаменитости. Среди гостей были Дэвид Бекхэм, Сальма Хайек и многие другие.

Самым трогательным моментом на свадьбе было то, что Марк расплакался, увидев свою возлюбленную в роскошном белом платье.

Видео дня

Он стоял у алтаря, а Надя шла к нему под руку с отцом. Девушка же выглядит очень счастливой.

Отметим, Марку Энтони 54 года, а Наде Феррейре - 23. Это еще раз доказывает, что любви все возрасты покорны.

Личная жизнь Марка Энтони

Ранее Марк Энтони был женат на Джей Ло. В браке у них родились двойняшки. Это была одна из самых крепких пар в Голливуде, поэтому новость об их разрыве всколыхнула всех поклонников.

Поговаривают, что причиной развода стало то, что Энтони хотел переехать в Нью-Йорк, а Лопес планировала остаться жить в Малибу. Однако все же Лопес решилась на переезд, но Марка раздражало то, что с ними жила его теща - мама певицы. А Дженнифер в свою очередь не давало покоя, что Энтони пытается все контролировать.

В 2022 году Джей Ло сообщила о свадьбе со своим эксом Беном Аффлеком. А сейчас и Энтони женился.

Вас также могут заинтересовать новости: